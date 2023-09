Gazzetta - Harakiri Napoli, squadra disordinata e irriconoscibile nelle sue stelle. Si è intuito un rischio sollevato in estate

Calcio Napoli - La prima sconfitta del Napoli in campionato impone delle riflessioni secondo la Gazzetta dello Sport. Stando a quanto si legge questa mattina sul quotidiano, nella gara di ieri sera contro la Lazio, sono venuti fuori tutti i dubbi sollevati prima della chiusura del calciomercato.

Ecco cosa si legge stamattina sulla Gazzetta dello Sport:

"Il gol-partita del giapponese suggerisce la parola harakiri, perché il Napoli ha contribuito con strafalcioni difensivi. Più in generale, dopo un buon primo tempo, è imploso, tatticamente disordinato, irriconoscibile nelle sue stelle (specie Osimhen) e nello spirito.

Per la prima volta, dopo due giornate da vero Napoli, si è intuito il rischio sollevato in estate: il fisiologico down motivazionale da pancia piena che il mercato avrebbe dovuto disinnescare con acquisti di maggior spessore che portassero entusiasmo e novità. Come sta succedendo al Milan. L’onda lunga dello scudetto non dura in eterno. Il vero lavoro di Rudi Garcia comincia ora".