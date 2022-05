Il Mattino - Il Napoli valuta le offerte per Koulibaly: ci sono Chlesea, Barcellona e PSG

Calciomercato Napoli - Sarà un mercato estivo molto intenso quello di quest'anno dopo due estati di piena crisi economica causa Covid. Tanti i giocatori del Napoli nel mirino dei top club. Tra i giocatori in uscita c'è anche Koulibaly che può salutare il Napoli.

Napoli: cessione Koulibaly

Arrivano le ultime di calciomercato da Il Mattino sul futuro di Koulibaly conteso da Barcellona, Chelsea e Psg (il Napoli valuterà le eventuali offerte che arriveranno): ha il contratto in scadenza nel 2023, in estate il suo agente parlerà del rinnovo con il Napoli. Il difensore che ha vinto la coppa d'Africa con il Senegal e si è qualificato per i Mondiali in Qatar.