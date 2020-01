Probabili formazioni Napoli-Juventus, Il Mattino: ritorna Meret in porta, Lobotka dal 1'. Sarri lancia il tandem Dybala-Ronaldo

Ultimissime Calcio Napoli - Napoli-Juventus, ci sarà una sola novità di formazione per Gennaro Gattuso rispetto alla vittoria in Coppa Italia. Ovvero il ritorno di Alex Meret dal primo minuto al posto di David Ospina, il quale ieri ha sofferto una gastroenterite e difficilmente sarà recuperabile per stasera. Queste le anticipazioni de Il Mattino

In difesa, malgrado il rientro tra i convocati di Nikola Maksimovic, ci sarà ancora Giovanni Di Lorenzo al centro accanto a Kostas Manolas. Poi spazio ai neo acquisti Stanislav Lobotka e Diego Demme in mediana dal primo minuto. Maurizio Sarri risponde col trequartista Aaron Ramsey alle spalle del tandem composto da Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.

Probabili formazioni Napoli-Juventus, anticipazioni Il Mattino

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo