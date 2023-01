Napoli-Juventus, probabili formazioni Gazzetta: Spalletti scioglie i tre dubbi, Allegri con il 3-5-1-1 | GRAFICO

Notizie Napoli calcio. Si avvicina sempre di più il big match di questa sera tra Napoli e Juventus, in programma alle ore 20.45 allo stadio Maradona.

Napoli-Juventus, probabili formazioni

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Spalletti ripartirà come sempre dal 4-3-3: Meret come sempre titolare, mentre in difesa recupera Kim con Rrahmani e Di Lorenzo, a sinistra Mario Rui in vantaggio su Olivera. In mediana torna Zielinski dal 1' con Lobotka e Anguissa, mentre in attacco confermato Politano con Kvaratskhelia e Osimhen.

La Juventus risponde con il 3-5-1-1 con Di Maria a supporto dell'unica punta Milik: a centrocampo spazio a Fagioli e McKennie. Panchina iniziale per Chiesa.