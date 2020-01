Ultime calcio Napoli - Gattuso ha già capito che Napoli-Juventus per i tifosi azzurri non è una partita come le altre.

Sarà un San Paolo gremito per Napoli-Juventus

E c'è un dato su tutti, come riporta Il Mattino: sono già circa 32mila i tagliandi venduti. Molto probabile che il record di spettatori stagionali, stabilito in occasione della gara con il Brescia (45.770) venga abbattuto. Comunque un segnale importante per gli azzurri.