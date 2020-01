Napoli-Juve, la Top 11 dei doppi ex del CorSport: da Sivori ad Altafini, passando per Cannavaro e Ferrara [GRAFICO]

Ultime notizie Napoli calcio. Quella contro la Juventus non è mai una sfida banale per il Napoli: questa sera sarà l'occasione giusta per il ritorno di Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain al San Paolo, con il pubblico pronto a beccare i propri ex idoli.

Altafini e Sivori, doppi ex Napoli-Juve

Napoli-Juventus, la Top 11 degli ex

Quella tra azzurri e bianconeri è una rivalità che va avanti da anni, con tanti calciatori che hanno indossato entrambe le maglie nelle proprie carriere: l'edizione odierna del Corriere dello Sport ha stilato un'undici ideale tra i doppi ex della sfida.

