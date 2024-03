Napoli-Juve, le scelte di Allegri: mini rivoluzione a centrocampo e possibile sorpresa in attacco

Danilo e Chiesa sono disponibili per Napoli-Juventus. Entrambi saranno regolarmente convocati da Massimiliano Allegri per la sfida di domani allo stadio Maradona. Il tecnico livornese, complici anche gli infortuni di Rabiot e McKennie, dovrà praticamente rivoluzionare il centrocampo. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport non mancheranno le sorprese dall'inizio nello schieramento dei bianconeri.

Napoli-Juve, le scelte di Allegri

