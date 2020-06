Coppa Italia, Napoli-Inter: Repubblica anticipa la formazione, in dubbio solo Fabian

Ultime notizie Napoli calcio: Napoli-Inter semifinale di ritorno di Coppa Italia si avvicina, ma le indiscrezioni provenienti da Castel Volturno non lasciano ben sperare su quello che sarà l'undici titolare del Napoli. L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica anticipa le scelte di Gattuso in vista della sfida di domani sera, prevista allo stadio San Paolo ore 20:45, in onda su Rai Uno.

Coppa Italia: formazioni Napoli-Intera

Ultimissimi aggiornamenti sulle formazioni di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia: secondo Repubblica, Gattuso punterà inevitabilmente sul modulo 4-3-3.

In attacco spazio a Dries Mertens - certamente in vantaggio rispetto ad Arek Milik (sempre più lontano da Napoli): l'unica preoccupazione riguarda le sue condizioni fisiche. Mertens non è al top, ma Repubblica assicura: giocherà. Al suo fianco c'è Matteo Politano: "sarà quasi certamente schierato dal primo minuto sulla fascia destra: è favorito nel ballottaggio con Callejon e la partita per lui ha un valore particolare". A sinistra, ovviamente, giocherà Lorenzo Insigne.

A centrocampo Gattuso aspetta rispotte soprattutto da Fabian. "Lo spagnolo ha accusato nelle ultime settimane la fatica: ha rallentato il ritmo per evitare problemi muscolari, ma non è proprio al top della condizione. Valuterà le sue condizioni oggi pomeriggio e poi deciderà assieme all’allenatore". Con lui a centrocampo Demme e Zielinski, altrimenti spetta a Gattuso valutare le alternative: in vantaggio per sostituirlo c'è Lobotka. Problemi fisici anche per Allan ed Elmas.

In difesa nessun dubbio: Ospina in porta, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui completeranno il quartetto.