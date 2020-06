Napoli-Inter, protocollo rigido: solo 300 persone allo stadio, al San Paolo con due pullman

Ultime notizie Napoli calcio: la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli ed Inter si avvicina e l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica svela i dettagli dei preparativi in casa azzurra. Il Napoli non calca l'erba dello stadio San Paolo dallo scorso 29 febbraio, quando la squadra di Gattuso vinse col Torino per 2-1 con i gol di Manolas e Di Lorenzo. La squadra torna in campo centoquattro giorni dopo, di nuovo al San Paolo, così Gattuso ha ben pensato di organizzare un allenamento di rifinitura proprio a Fuorigrotta, per consentire ai suoi si riprendere confidenza con il terreno di gioco.

Napoli-Inter, il programma di Gattuso

La Repubblica scrive: "L'appuntamento è fissato oggi nel tardo pomeriggio. Al termine del lavoro tattico, sarà inedito anche il ritiro pre- partita: il gruppo azzurro resterà in città stasera e non trascorrerà la vigilia a Castel Volturno, dove il solito albergo è chiuso fino all' 1 luglio. Il club ha deciso di riservare due piani all’hotel Britannique di corso Vittorio Emanuele (come svelato in esclusiva da Calcio Napoli 24). Il Napoli ha provveduto già ieri alla sanificazione degli spogliatoi in modo da garantire la massima sicurezza. Alle aree comuni, invece, ci ha pensato il Comune".

Si torna al San Paolo, dunque, ma senza tifosi sugli spalti: "Il protocollo è rigido. Saranno ammesse soltanto 300 persone, suddivise in tre zone: quella tecnico sportiva, l'area media in tribuna stampa e l'esterno dedicata ai compound delle tv. Il Napoli raggiungerà lo stadio con due pullman: l'arrivo è previsto alle 19:30 e quindi un'ora e mezza prima del calcio d’inizio della gara che sarà trasmessa in diretta su Rai Uno".