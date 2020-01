Napoli-Inter, probabili formazioni CorSport: confermato il tridente, Gattuso sposta Di Lorenzo al centro! Conte con Sensi in panca [GRAFICO]

Ultime notizie Napoli calcio. Questa sera alle ore 20.45 il Napoli di Gattuso ospiterà l'Inter capolista al San Paolo per la prima partita del 2020. La squadra azzurra dispone di qualche defezione nell'organico, con il tecnico partenopeo che è pronto a cambiare qualcosa rispetto alla vittoriosa trasferta di Sassuolo.

Napoli-Inter, le probabili formazioni

Napoli-Inter probabili formazioni

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, in mediana recupera Fabian che si schiererà insieme a Zielinski ed Allan. Confermato anche il tridente Insigne-Milik-Callejon, con le maggiori novità che dovrebbero esserci in difesa: sicuri di un posto Manolas e Mario Rui, accanto al greco al centro della difesa potrebbe esserci Di Lorenzo con Hysaj dirottato sulla destra. Panchina dunque per Luperto.

Clicca sul file in allegato per il grafico del Corriere dello Sport