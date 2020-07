Napoli in Europa League, persi tanti milioni dalla mancata qualificazione in Champions. Cdm: solo la vittoria della coppa Italia ha mitigato le perdite

Ultime calcio Napoli - Profumo d’Europa. Il Barcellona si avvicina. Sono stati effettuati a Nyon, in Svizzera, i sorteggi dei quarti di finale, ma sono stati ufficializzate anche le date degli ottavi: il Napoli giocherà sabato 8 agosto il ritorno con il Barcellona alle 21 al Camp Nou a porte chiuse. L’andata terminò col risultato di 1-1 al San Paolo (gol di Mertens e Griezmann). La squadra che supererà il turno affronterà ai quarti la vincente tra Bayern Monaco e Chelsea.

Pallone Champions

Secondo quanto riferisce Il Corriere del Mezzogiorno:

La formazione partenopea, nell’era De Laurentiis, è da 11 anni di fila sempre presente in una competizione europea (sei volte in Champions). Con la conquista della Coppa Italia (sesto trofeo tricolore nella storia azzurra) il Napoli si è garantito la partecipazione all’Europa League. Niente a che vedere con gli incassi della massima competizione europea che spesso servono a far quadrare bilanci e a foraggiare le campagne acquisti. La società partenopea, infatti, con la qualificazione agli ottavi di finale ha ricavato oltre 50 milioni di euro. Ancora prima di scendere in campo ad inizio stagione, infatti, gli azzurri si erano garantiti 38 milioni di euro: 7,5 milioni dalla prima parte del market pool (legata al piazzamento nel campionato scorso), 15,25 milioni come bonus partecipazione per la fase a gironi e ulteriori 15,5 milioni derivanti dal ranking decennale/storico. Il percorso nella fase a gironi ha portato 10,8 milioni di euro come bonus per i risultati: 2,7 milioni di euro per ciascuna delle tre vittorie ottenute contro Liverpool, Salisburgo e Genk e 900mila euro per ciascuno dei tre pareggi contro Genk, Liverpool e Salisburgo. Ai quali si aggiungono anche 0,76 milioni legati ai bonus redistribuiti per i tre pareggi, oltre ad altri 900 mila per il pari con il Barcellona all’andata. La prossima partecipazione ai gironi di Europa League (il programma garantirà al massimo 15 milioni tra bonus sportivi e market pool, ma in parte la perdita di ricavi è stata mitigata dalla vittoria della Coppa Italia che ha fruttato al Napoli circa 5,2 milioni di diritti Tv, oltre alla possibilità di giocarsi la Supercoppa Italiana che se giocata all’estero, come è accaduto in questi anni in Arabia, garantisce circa 3,5 milioni di euro. In totale quindi circa 23,5 milioni di euro".