Napoli in Champions, per i tifosi il bicchiere è mezzo vuoto: "Come mai noi lo scudetto non lo vinciamo mai?"

Ultime notizie. Il Napoli vince contro il Sassuolo ed ottiene ormai matematicamente la qualificazione alla prossima UEFA Champions League 2022-2023. Obiettivo centrato, dunque, almeno nelle intenzioni del presidente Aurelio De Laurentiis, che non ha mai nascosto come fosse proprio il piazzamento Champions il vero obiettivo stagionale. Tutto con la buona pace dei tifosi napoletani che, invece, avevano creduto al sogno scudetto almeno fino a qualche settimana fa.

Tifosi delusi dopo la vittoria in Napoli Sassuolo

La società esulta, dunque, ma sugli spalti la tifoseria non è dello stesso parere. Così, per tutta la partita contro il Sassuolo, si assiste alla contestazione organizzata degli ultras contro la società. E c'è uno slogan che risuona più di altri, un coro cantato dai tifosi che esprime bene la delusione della piazza: "Come mai noi lo scudetto non lo vinciamo mai?".

Striscione Napoli Sassuolo

Come scrive l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, "il pallino ritorna nelle mani di De Laurentiis, che ha avuto il torto di rimettersi al centro del Napoli solamente durante questa settimana, quando ormai il sogno scudetto era definitivamente sfumato. La contestazione dello stadio ha una facile chiave di lettura: il bicchiere è sicuramente pieno per la società, ma la maggior parte dei tifosi lo vedono vuoto".