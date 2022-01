Repubblica - Napoli: Giuntoli confermato, ADL ha rivalutato il rendimento di alcuni acquisti

Ultimissime notizie di calciomercato con la conferma di Giuntoli da parte del Napoli, il presidente De Laurentiis ha cambiato opinione su alcuni acquisti fatti dal direttore sportivo.

Repubblica dà gli ultimi aggiornamenti sulla conferma di Giuntoli al Napoli da parte di De Laurentiis:

Molto salda è di nuovo pure la posizione del ds Cristiano Giuntoli, il cui lavoro sul mercato è stato rivalutato dalla crescita di parecchi giocatori: su tutti Rrahmani, Lobotka ed Elmas. Non ha invece espresso ancora al massimo il suo promettente potenziale Osimhen, preseguitato tuttavia dalla malasorte nelle sue prime due stagioni italiane. Il suo ultimo gol in campionato risale al 17 ottobre e basta questo dato statistico per evidenziare le difficoltà che ha dovuto affrontare la squadra senza il centravanti nigeriano, sparito dai radar dopo il perentorio colpo di testa con cui mise al tappeto il Toro al Maradona.