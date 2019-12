Napoli-Genk, solo 20mila ticket venduti: si rischia di registrare il peggior dato stagionale, i dettagli

Ultime Calcio Napoli - Nemmeno la gara decisiva per il passaggio della fase a gironi di Champions League scalda il tifo partenopeo. I supporters del Napoli presenti al San Paolo di Fuorigrotta, infatti, saranno poco più di ventimila. Possibile impennata tra oggi e domani, anche se l'orario ed il momento negativo che sta attraversando la squadra, di certo non contribuiscono alla vendita di ulteriori ticket. Qualora il dato restasse fermo su questa cifra, Napoli-Genk potrebbe far registrare il dato peggiore di affluenza stagionale in Champions League. Contro il Liverpool furono 38mila gli spettatori paganti; contro il Salisburgo, invece, 32 i tagliandi staccati. A riportare la notizia è l'edizione odierna de Il Mattino.