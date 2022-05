Gaetano: "Napoli è tutto per me: farebbe piacere giocarci di nuovo. Hamsik modello di riferimento. Ancelotti? Ho un aneddoto inedito"

Calciomercato Napoli - Gianluca Gaetano tonerà al Napoli per fine prestito dalla Cremonese. E' questa l'unica certezza al momento sul centrocampista nativo di Cimitile che ha parlato proprio del suo futuro in una intervista rilasciata all'edizione odierna del quotidiano Il Mattino. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco le parole rilasciate da Gianluca Gaetano al quotidiano Il Mattino sul suo futuro nel Napoli:

A proposito di allenatori: lei ha esordito tra i professionisti con il Napoli grazie a Carlo Ancelotti. Ci dica la verità: farà il tifo per lui anche nella prossima finale di Champions?

«Non potrei fare diversamente. È davvero un grande. Posso raccontare un aneddoto?»

Prego.

«Il 10 dicembre 2019 mi ha fatto esordire in Champions contro il Genk dicendomi: quanto vuoi giocare, 20 minuti vanno bene? Gli dissi che sarebbe stato perfetto e lui al 70' mi ha fatto entrare. È stato di parola».

Il Napoli è stato il suo passato: adesso sarà il suo futuro?

«Mi farebbe piacere giocare col Napoli, tanto più perché sono napoletano. Ma il mercato lo segue il mio agente. Io penso a dimostrare tutto in campo».

Da napoletano è pronto a raccogliere l'eredità di Insigne?

«I record che ha fatto Lorenzo sono qualcosa di importante. Per me è ancora presto, ma posso dire che per me Napoli rappresenta tutto».

E allora se non Insigne, Gaetano chi sarà da grande?

«È difficile fare paragoni, ma mi è sempre piaciuto molto Hamsik. È un centrocampista da 10-12 gol a stagione. Oggi direi che Fabian Ruiz e Zielinski sono quelli ai quali sono più simile come caratteristiche».

Che sarebbero...

«Posso giocare nel centrocampo a due o fare la mezzala nel centrocampo a tre. Mi piace stare nel vivo del gioco, toccare tanti palloni e perché no: fare anche gol».