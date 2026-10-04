Napoli-Frosinone, si va verso il sold out? Già tre settori del Maradona risultano esauriti

Rassegna Stampa ico calendario ico orologio17:00  
SP
Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

Ultime notizie SSC Napoli - C'è voglia di Napoli e di stadio e di atmosfera del Maradona dopo la sosta per le nazionali e con la squadra che manca da Fuorigrotta dal 13 settembre. Venerdì è partita la vendita libera per la sfida di sabato contro il Frosinone e, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono già esaurite "le Curve superiori più i Distinti superiori. Anche la Tribuna Nisida va verso l'esaurimento (75 euro il prezzo) mentre è già bassa la disponibilità per la Tribuna Posillipo (95 euro) e i Distinti inferiori (50). Più posti liberi per le due Curve inferiori (20 euro) ma con ancora sei giorni per approfittarne. Si corre verso il pienone".

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top