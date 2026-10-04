Napoli-Frosinone, si va verso il sold out? Già tre settori del Maradona risultano esauriti

Ultime notizie SSC Napoli - C'è voglia di Napoli e di stadio e di atmosfera del Maradona dopo la sosta per le nazionali e con la squadra che manca da Fuorigrotta dal 13 settembre. Venerdì è partita la vendita libera per la sfida di sabato contro il Frosinone e, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono già esaurite "le Curve superiori più i Distinti superiori. Anche la Tribuna Nisida va verso l'esaurimento (75 euro il prezzo) mentre è già bassa la disponibilità per la Tribuna Posillipo (95 euro) e i Distinti inferiori (50). Più posti liberi per le due Curve inferiori (20 euro) ma con ancora sei giorni per approfittarne. Si corre verso il pienone".