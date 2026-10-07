Napoli-Frosinone, occasione Lucca: Allegri pensa di mandare Hojlund in panchina

Ultime notizie calcio Napoli - Questa lunga pausa Nazionali ha permesso ad Allegri di lavorare per diverse settimane con alcuni dei suoi giocatori a Castel Volturno e su questi c'è sicuramente Lorenzo Lucca che è pronto a riprendersi la sua occasione nella prossima partita del Napoli contro il Frosinone.

Verso Napoli-Frosinone: ipotesi Lucca titolare

Non è ancora l'ultima occasione, ma per Lorenzo Lucca la sfida contro il Frosinone rappresenta un appuntamento particolarmente importante come scrive Il Mattino. L'attaccante del Napoli ha lavorato duramente durante la sosta per dimostrare di poter essere ancora una risorsa per Massimiliano Allegri.

La possibilità di ritagliarsi uno spazio in azzurro esiste ancora, anche se la concorrenza è diventata sempre più forte. Allegri lo sa bene e proprio per questo, nelle ultime settimane, ha lavorato su nuove soluzioni offensive in attesa di riabbracciare Rasmus Hojlund, tornato ieri a Castel Volturno dopo gli impegni con la Danimarca.

Lucca

Lucca, la chance contro il Frosinone

Il piano iniziale del Napoli di Allegri prevedeva Lucca titolare contro il Frosinone, anche per dare continuità al lavoro svolto durante la pausa. Da capire dopo la risposta di Hojlund in Nazionale se sarà ancora così. L'attaccante italiano ha approfittato delle ultime settimane per aumentare il minutaggio e migliorare soprattutto la propria condizione fisica.

L'allenamento congiunto contro l'Avellino della scorsa settimana è servito proprio a mettere minuti nelle gambe dei giocatori che avevano trovato meno spazio. Tra questi anche Lucca, Badiashile e Beukema.

Per l'attaccante sono arrivati segnali incoraggianti sul piano della tenuta atletica. Ora resta da capire se saranno sufficienti per convincere Allegri a puntare su di lui dal primo minuto.