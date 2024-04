Ultime notizie SSC Napoli - Domenica al Maradona contro il Frosinone sarà ancora sold out in casa Napoli, come già successo contro l’Atalanta nel sabato pre pasquale, altra gara delle 12.30. Ma chi gioca? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Napoli-Frosinone, chi gioca?

Come racconta il quotidiano in edicola, l'allenatore del Napoli Francesco Calzona recupera Juan Jesus, che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, mentre Matteo Politano ha fatto metà in gruppo e metà a parte, ma dovrebbe comunque esserci.