Napoli-Frosinone, ancora 4-3-3 per Allegri! Ecco i favoriti per giocare sulle fasce, in cabina di regia nuova chance

Ultime notizie SSC Napoli - Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista del prossimo match contro il Frosinone, sabato alle 20:45 allo stadio Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo lavoro in palestra. Successivamente esercitazione in fase difensiva e serie di conclusioni verso la porta. Giovane, Meret e Spinazzola si sono allenati in gruppo. Hojlund, Lang e Milinkovic-Savic sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali.

Allegri non dovrebbe discostarsi dal 4-3-3, scrive il Corriere del Mezzogiorno: "obbligate le scelte sulle corsie difensive: spazio a Di Lorenzo e Spinazzola; al centro la coppia Rrahmani-Rafa Marin. In cabina di regia nuova chance al doppio play Lobotka-Gilmour, con De Bruyne più avanzato a completare il reparto. Intoccabile Hojlund al centro dell’attacco, con Politano e Noa Lang favoriti sugli esterni".