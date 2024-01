Napoli - Il borsino di ieri segnala in ripresa le azioni di Cajuste e in discesa quella di Demme, anche se l’infortunio del tedesco non sembra grave. Resiste pure il ballottaggio tra Gaetano e Zielinski. In difesa c’è l’opzione in più di Mazzocchi, mentre Meret e Olivera non saranno della partita. In attacco infine decisione in volata tra Simeone e Raspadori. Lo riporta Repubblica.