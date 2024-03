CorSport - De Laurentiis rifà il Napoli! Manager, allenatore e centravanti: le scelte del presidente

De Laurentiis rifà il Napoli scrive questa mattina il Corriere dello Sport che annuncia una vera e propria rivoluzione inm casa azzurra dopo questa stagione traumatica sotto l'aspetto tecnico con ben tre allenatori cambiati in un lasso di tempo ridotto. La sconfitta interna contro l'Atalanta ha aperto in anticipo il lavoro del presidente che adesso dovrà scegliere un manager ed un allenatore.

De Laurentiis rivoluzione il Napoli

Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport saluteranno sia Francesco Calzona, ma soprattutto il direttore sportivo Meluso. L'opzione di rinnovo unilaterale sull'ex manager dello Spezia non verrà esercitata dalla società. Per quanto riguarda invece l'allenatore pare che la scelta si sia praticamente ristretta solo su due nomi. Il primo è quello di Antonio Conte, già contattato dopo l'esonero di Garcia. Si tratta di un sogno di De Laurentiis. L'altra pista è certamente più praticabile e porta a Vincenzo Italiano. Per quanto riguarda invece la squadra il tesoretto sarà la clausola Osimhen da 120 milioni. Il Napoli tratta Zirkzee, Gimenez e David per rimpiazzare al meglio Victor.