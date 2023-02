Napoli da record in trasferta! Gli azzurri dominano in tre speciali classifiche: il dato

Notizie calcio - Il Napoli prosegue la sua marcia trionfale in vetta alla Serie A, continuando a vincere partite su partite. La squadra di Spalletti appare una macchina praticamente perfetta ed anche i numeri confermano la bontà del progetto partenopeo.

Napoli, statistiche da record

Non solo i 59 punti ed il distacco di +15 dal secondo posto, la formazione di Spalletti sta dominando in lungo ed in largo in quasi tutte le statistiche del campionato. Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, in vista di Sassuolo-Napoli, i numeri in trasferta degli azzurri sono decisamente i migliori della Serie A.

Il Napoli è la compagine che ha conquistato il maggior numero di punti (28), frutto di nove vittorie, un pareggio e una sola sconfitta al “Meazza” contro l’Inter (segue l’Atalanta con 24 punti).

Numeri migliori di tutte le altre anche per quanto riguarda le reti messe a segno (23), tre in più rispetto alla seconda di questa classifica (l'Atalanta che di reti ne ha siglate 20).

Napoli in testa, insieme alla Lazio di Sarri, anche in riferimento al minor numero di gol subiti in trasferta (7) nelle undici partite di campionato