Napoli con un nuovo modulo? Gazzetta anticipa la formazione scelta da Allegri per il Frosinone
Massimiliano Allegri ha praticamente deciso la formazione da mandare in campo sabato contro il Frosinone sabato allo stadio Maradona
Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri sta facendo tutte le riflessioni del caso in vista della gara contro il Frosinone in programma sabato allo stadio Maradona. Nei giorni scorsi è circolata l'indiscrezione di una possibile difesa a tre contro la squadra allenata da Massimiliano Alvini che - ad oggi - è l'autentica sorpresa di questa parte iniziale del campionato di Serie A.
Napoli Frosinone, le scelte di Allegri
Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il Napoli non dovrebbe cambiare assetto tattico contro il Frosinone. Gli infortuni, specialmente quello di Favasuli, ha spinto Allegri a confermare il 4-3-3 utilizzato finora con la variabile del 4-2-3-1 quando De Bruyne si alza da mezzala a trequartista alle spalle di Hojlund. Per il quotidiano, la formazione anti Frosinone sarebbe praticamente fatta. In porta l'unico dubbio tra Milinkovic e Meret il quale è tornato a pieno regime con la squadra. Poi difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola. A centrocampo Lobotka, Gilmour e De Bruyne. In attacco Politano, Hojlund e Lang.