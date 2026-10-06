Napoli con un nuovo modulo? Gazzetta anticipa la formazione scelta da Allegri per il Frosinone

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri sta facendo tutte le riflessioni del caso in vista della gara contro il Frosinone in programma sabato allo stadio Maradona. Nei giorni scorsi è circolata l'indiscrezione di una possibile difesa a tre contro la squadra allenata da Massimiliano Alvini che - ad oggi - è l'autentica sorpresa di questa parte iniziale del campionato di Serie A.

Napoli Frosinone, le scelte di Allegri

Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il Napoli non dovrebbe cambiare assetto tattico contro il Frosinone. Gli infortuni, specialmente quello di Favasuli, ha spinto Allegri a confermare il 4-3-3 utilizzato finora con la variabile del 4-2-3-1 quando De Bruyne si alza da mezzala a trequartista alle spalle di Hojlund. Per il quotidiano, la formazione anti Frosinone sarebbe praticamente fatta. In porta l'unico dubbio tra Milinkovic e Meret il quale è tornato a pieno regime con la squadra. Poi difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola. A centrocampo Lobotka, Gilmour e De Bruyne. In attacco Politano, Hojlund e Lang.