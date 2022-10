'Scappati di casa' al Napoli campione d'Italia, Cassano si scusa con 'Le Iene': "Ne dico tante di caz**ate!"

Napoli calcio notizie oggi. L'edizione odierna de Il Mattino riporta l'anticipazione di un servizio che dovrebbe andare in onda stasera durante il programma “Le Iene”. .Antonio Cassano, raggiunto su un campo di padel dall’inviato napoletano Peppe Quintale, secondo quanto riferisce il quotidiano, chiederà indirettamente scusa agli ex calciatori del Napoli che vinsero il primo scudetto nell’87, definiti “scappati di casa” e poi “scarsi”.

Secondo quanto riferisce Il Mattino al termine dell’intervista, dopo aver ascoltato alcuni messaggi recapitati dagli ex azzurri attraverso Quintale, Cassano ha detto:

"Faccio un passo indietro, sono giocatori che mi piacciono meno di quelli che mi piacciono! E al Napoli che ha vinto lo scudetto con gli scappati di casa chapeau! Per quanto riguarda il “taci” io sto zitto solo ed esclusivamente se me lo dicono i miei figli e non Ciro Ferrara. Chi deve stare zitto è lui. Posso dire che erano mediocri, scarsi? Diego ha fatto un miracolo. Bagni? Non mi risulta che nel Napoli giocassero Xavi, Iniesta, Pirlo... Giordano era fortissimo, Carnevale buon giocatore ma poi...».