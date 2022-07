CdM - Mertens si allena da solo a Ibiza, a bloccare Deulofeu è un altro giocatore

Calciomercato Napoli. Fuori Mertens, dentro Deulofeu: l'equazione sembrava semplice per il Napoli, ma a quanto pare non è così. Il centravanti belga, miglior marcatore della storia del club, è ufficialmente svincolato seppure spera in un colpo di coda di De Laurentiis per il rinnovo.

Calciomercato Napoli, ultime Deulofeu-Mertens

La mancata permanenza di Mertens avrebbe dovuto aprire le porte a Deulofeu, che invece si sta allenando con l'Udinese ed aspetta un cenno da Napoli. Ecco le ultime riportate dal Corriere del Mezzogiorno: