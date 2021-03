Napoli-Bologna, Repubblica: De Laurentiis sarà in tribuna contro i felsinei, è l'ultimo patto Champions

Notizie Napoli calcio. Ci sarà anche Aurelio De Laurentiis questa sera allo stadio Maradona per Napoli-Bologna. Il presidente vuole restare accanto alla squadra in questo momento difficile, come scrive l'edizione odierna di Repubblica:

Il Napoli ha bisogno contro il Bologna di un altro successo al Maradona, dopo le 4 vittorie internedi seguito in campionato contro Fiorentina, Parma, Juve e Benevento, tutte conquistate senza subire reti. In tribuna ci sarà anche De Laurentiis, che da una settimana è tornato vicino a Gattuso e giocatori. È l’ultimo patto per la Champions.