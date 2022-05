Multiproprietà Napoli-Bari, una norma svela quale squadra dovrà vendere De Laurentiis

Notizie Napoli calcio. De Laurentiis venderà Napoli o Bari? Ieri è arrivato il primo rigetto da parte del Tribunale Federale al ricorso del patron azzurro sulla questione multiproprietà.

Sulla questione Napoli e Bari, l'edizione odierna de Il Mattino ha spiegato quello che sarà il piano legale dei De Laurentiis, ma anche quello che prevede la legge in caso di inosservanza:

Solo dopo aver esaurito il percorso tra gli organismi sportivi, i De Laurentiis si rivolgeranno anche alla magistratura amministrativa. Insomma, non è finita qui. Il giudice sportivo ha ribadito che l'inosservanza comporterà la decadenza della affiliazione della società la cui partecipazione societaria è stata acquisita per ultima. Ovvero il Bari. È la parte che impone il divieto di tenere due club anche in serie differenti che più di tutte non va giù: anche perché quando il Bari è stato rilevato, questa norma non era ancora in vigore.