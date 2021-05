Napoli alla ricerca di un allenatore, CorSport: con l'Europa League altro che oro garantito, è penombra

Ultime notizie Napoli - Un allenatore non si trova dalla sera alla mattina, soprattutto se all’orizzonte del Napoli non è ancora chiaro cosa si nasconda. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Quando mancano 180 minuti alla fine del campionato, il Napoli ancora non sa come vivrà nella prossima stagione: se nella comfort zone della Champions League, che garantisce comunque una cinquantina di milioni circa, o se invece nella penombra della Europa League, che certo è una vetrina internazionale ma nella quale non s’intravede il luccichio dell’oro. Avendo certezze, l’allenatore comparirà"