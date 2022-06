Repubblica - Nandez-Napoli, pista ancora da esplorare: piace a Spalletti, ma c'è un ostacolo

Calciomercato Napoli. Nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Nahitan Nandez per il Napoli. Il centrocampista uruguaiano è seguito da tempo dal Ds Cristiano Giuntoli che sta valutando se sferrare l'assalto decisivo: il giocatore è retrocesso in Serie B con il Cagliari e potrebbe dunque arrivare ad un prezzo molto contenuto (rispetto ai 36 milioni di clausola rescissoria).

Nandez non piace solo al Napoli, che però ha inizato a muovere i primi sondaggi concreti per il 26enne ex Penarol e Boca Juniors. Come riporta Repubblica, al momento il club azzurro sta esplorando la possibilità di affondare il colpo a condizioni vantaggiose: tutto è però subordinato alla cessione di Diego Demme (seguito dal Valencia) che libererebbe spazio per l'arrivo di Nandez. Manovre in corso con il Napoli che riflette su cosa fare.