Multe calciatori Napoli, CorSport: De Laurentiis ha promesso alla squadra di azzerarle in caso di quarto posto

Ultime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport il ritiro voluto da Carlo Ancelotti potrebbe aiutare tutta la squadra per trovare la giusta amalgama per sbloccare una situazione davvero complicata.

"In quest’ottica, il ritiro potrebbe servire. Potrebbe aiutare gli individui a tornare gruppo, o per lo meno a provarci: poi, a fine stagione, si tireranno le somme e il club trarrà le proprie conclusioni. E d’accordo, magari andare in pace e armonia in questo preciso momento storico sembra molto complesso, magari poco possibile, però una parvenza di serenità va recuperata: a dispetto delle situazioni personali, delle scadenze contrattuali, dei rinnovi e dei rancori nei confronti di tutto e tutti. Tra l’altro, dopo il rifiuto post Salisburgo di rispettare la decisione del ritiro adottata dal club sono sempre in ballo la richiesta di multe da discutere al cospetto del Collegio arbitrale e l’idea della causa civile per danno all’immagine. E un altro elemento della riunione di venerdì con De Laurentiis viene fuori all'improvviso: il presidente, infatti, ha detto alla squadra che in caso di quarto posto scatterebbe l’amnistia. Multe azzerate. Con la stagione salva".