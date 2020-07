Moviola Parma-Napoli, CorSport stronca Giua: due rigorini! Contatto Mario Rui-Grassi trascurabile, Kulusevski cerca il contatto

Ultime Serie A - Acerbo, Giua, e come tutti i frutti non maturi l'arbitro di Parma-Napoli fa storcere la bocca. Dà due... rigorini e un rigore, secondo la moviola del Corriere dello Sport:

"Primo rigore al Parma: per dinamica “live” sembra essere penalty, il contatto fra Mario Rui e Grassi c’è ma in tv si nota come sia del tutto trascurabile. Un... rigorino come quello al Napoli: tiro di Fabian, Grassi si oppone, il pallone tocca il fianco e poi sbatte sul braccio sinistro che è anche abbastanza vicino al corpo. L’improvvido Giua lo ha valutato punibile. Il terzo è forse quello più netto, anche se si discute: Koulibaly tocca Kulusevski in vantaggio e cerca il contatto (che arriva, destro sulla sinistra)"