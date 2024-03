Moviola Napoli-Juve 2-1, CorSport: arbitro Mariani insufficiente. Il rigore del Napoli doveva vederlo lui dal campo

Ultimissime Napoli Calcio - Bocciato l'arbitro Mariani di Napoli-Juventus. L'edizione odierna del Corriere dello Sport dà un 5,5 in pagella al direttore di gara di ieri sera al Maradona. Motivo? Il rigore causato da Nonge su Osimhen era visibile ad occhio nudo mentre Mariani è stato chiamato al monitor del Var affinché si accorgesse dell'intervento falloso commesso dal calciatore bianconero

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport in merito alla moviola Napoli-Juventus 2-1:

"Si perde un rigore che avrebbe potuto vedere in campo, Mariani: unica macchia in una partita portata avanti con piglio. Un errore, però, che poteva risultare decisivo. Bene sugli altri episodi da moviola, tiene una sfida difficile.

Intervento di Nonge in ritardo sul piede destro di Osimhen: Mariani fa ampi cenni che non c’è nulla, in realtà c’è molto, il piede dell’attaccante nigeriano si piega anche. Al VAR Irrati non ci mette molto a chiamare Mariani all’OFR, rigore netto. Sul rigore parato, perfetta l’entrata in area di Raspadori, ancora fuori area dopo la parata.

Fischiato un fallo a Bremer su Osimhen, il difensore bianconero viene anche ammonito. Il Napoli voleva il rosso: mai Dogso, ci sono Rugani e Alex Sandro. Non solo, ma tutto nasce da una spinta di Osi su Bremer che gli fa perdere l’equilibrio".