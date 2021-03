Moviola Milan-Napoli 0-1, Casarin: "Condivido la decisione di Pasqua! No al solito 'rigorino' su Hernandez"

Il noto ex arbitro internazionale e attuale moviolista per il Corriere della Sera, Paolo Casarin, analizza le direzioni di gara dei fischietti italiani in questa giornata di Serie A. Particolare attenzione anche all'episodio molto discusso Bakayoko-Hernandez, non sanzionato dall'arbitro Pasqua.

Moviola Milan Napoli Casarin