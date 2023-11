Moviola Atalanta-Napoli 1-2, Gazzetta: non è da rigore il braccio di Koopmeiners

Napoli calcio - La moviola della Gazzetta dello Sport per Atalanta-Napoli terminata con la vittoria degli azzurri per 2-1:

"Partita tutto sommato corretta e gestita abbastanza bene da Mariani. Al 33’ gol del Napoli annullato a Rrahmani: il kosovaro è leggermente oltre Hateboer al momento del cross. Poco dopo regolare il gol di Kvaratskhelia, tenuto in gioco da Scalvini sull’assist di Di Lorenzo.

Il Napoli reclama un rigore a fine primo tempo: il tiro di Raspadori prende il braccio di Koopmeiners (che tra l’altro era vicinissimo) attaccato però al corpo. Giusto far continuare. Al 68’ annullato un gol a Pasalic per fuorigioco di Koopmeiners che è oltre Rrahmani dopo aver scambiato con il croato. All’88’ contatto in area tra Elmas e Muriel ma è il colombiano che scalcia l’avversario".