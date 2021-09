"Mostruoso", Osimhen show con il Leicester: pagelle da urlo sui quotidiani!

Napoli calcio - Victor Osimhen è il migliore in campo nelle pagelle dei maggiori quotidiani sportivi oggi in edicola. Ecco i voti per il centravanti del Napoli dopo la doppietta con il Leicester.

Gazzetta 7,5 - Da solo mette in apprensione la statica terza linea inglese. Per un tempo precipitoso al tiro. Letale nella ripresa.

Corriere dello Sport 8 - Spara un paio di volte a salve e poi si trasforma. Si: incendia Evans, Vestergaard e Soyuncu, ricama per Zielinski e non si arrende. Mai: che tenacia, che equilibrio e che lob sul gol che riapre la notte. E poi va in cielo a firmare il pareggio. Mostruoso.

Tuttosport 8 - Corse e spintoni, garretti e colpetti. Insomma, ci prova sempre e a forza di provarci ci arriva. Prima di astuzia dopo un bel contrasto, poi con un gran colpo di testa. Forse esagerato sostenere che "é" il Napoli, ma un gran pezzo di sicuro.