Petagna: "Quando sono arrivato al Monza ero un po’ indietro, sono stato nervoso con i miei cari. Non scordo un messaggio di Allegri"

Andrea Petagna, ex attaccante del Napoli attualmente al Monza, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, che potete trovare nella versione integrale in edicola. Vi proponiamo un breve stralcio.

Intervista Petagna

Lunedì è partita la sua risalita?

«Quando in estate sono arrivato al Monza ero un po’ indietro a livello di condizione. Ho giocato subito, poi è arrivato Palladino e mi sono infortunato. Con il mister ci siamo confrontati e abbiamo impostato il recupero per arrivare in forma a gennaio. Ora mi sento al 100%».

È stato paziente con se stesso?

«Sono molto esigente, so dove posso arrivare e voglio tornare a quel livello. Per questo in quelle settimane in cui ero fermo sono stato un filo nervoso con i miei cari».

Dopo il gol di lunedì ha esultato per un attimo con il dito sulla bocca, come mai?

«E’ stata l’adrenalina del momento, motivato dal periodo in cui non stavo segnando. Il mio impegno non manca mai. Non scorderò un messaggio di Massimiliano Allegri (lo fece esordire in A e Champions, ndr) di qualche anno fa. “Puoi sbagliare un gol o un passaggio, basta che non sbagli mai atteggiamento”».

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli