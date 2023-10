Momento shock per Osimhen, Napoli in ansia per l'infortunio: c'è un precedente che terrorizza

Momento molto delicato per Victor Osimhen, in ansia su più tavoli nelle ultime ore: da un lato l'attesa per gli esami medici post infortunio con la Nigeria, dall'altro l'esplosione del caso relativo al sequestro (o presunto tale) della sorella di Osimhen nella diatriba con il cognato Osita Okolo.

Osimhen infortunio, le ultime

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha provato a riassumere le ultime ore di tensione per Victor Osimhen, svelando alcuni precedenti non ben auguranti:

La Nazionale dà, e certo che sì, la Nazionale toglie, pure: stavolta dà pathos e leva sicurezze, allunga preoccupazione intorno al Napoli, che Osimhen l’ha già perso, sempre per colpa del destino durante la pausa nel 2020 - infortunio alla spalla - e proprio alla vigilia dell’ultima partita di campionato con il Milan (lo 0-4 al Maradona di una stagione fa), costretto a fermarsi anche nell’andata dei quarti di Champions al Meazza. Certe coincidenze inducono al «terrore», perché il Milan è nel calendario che si profila all’orizzonte, la terza gara di quelle da giocare al rientro: dopo Verona, dopo Berlino. E aggiungendoci stavolta anche i video che arrivano dalla Nigeria. La vita di Osimhen è uno shock.