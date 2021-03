Napoli - Luciano Moggi scrive sul Quotidiano Libero la sua su Milan-Napoli: "In campionato dovranno affrontare il Napoli di Gattuso che è sempre nell’occhio della critica per il gioco che pratica e per la mancanza di risultati che probabilmente costeranno ai napoletani la qualificazione in Champions. Ci sembrano favoriti i napoletani, ma solo in considerazione del probabile stato di affaticamento del Milan a seguito della gara di E-League"