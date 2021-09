"Mister, io mi riposo giocando". Anguissa spinge per esserci contro lo Spartak! Tuttosport: Spalletti non vorrebbe fare a meno di quattro azzurri

Napoli Calcio - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si lustra gli occhi per il capolavoro Anguissa: come racconta Tuttosport, di centrocampisti forti e con le sue caratteristiche in Serie A ce n’è soltanto un altro, Kessie del Milan. Giovedì per la sfida di Europa League contro lo Spartak che farà il tecnico azzurro, lo terrà in panchina?

“Il mediano del Camerun vorrebbe esserci. «Mister, io mi riposo giocando», ha detto a Spalletti, descrivendosi come una di quelle macchine che se le fermi poi si ingolfano. Certamente ci sarà il turnover contro lo Spartak Mosca (ottava nel campionato russo), ma Spalletti dovrà decidere in quale misura. Non vorrebbe fare a meno di Insigne , Osimhen, Di Lorenzo e Koulibay, anche se uno tra Fabian Ruiz e Anguissa dovrà sacrificarsi ancora un po’”