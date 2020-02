Milik-Napoli, Il Mattino: la punta spinge per la clausola rescissoria nel rinnovo, la risposta del club

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino scrive sulle trattative per il rinnovo contrattuale di Arek Milik:

Milik

Mercato Napoli calcio: rinnovo Milik

"Il cui contratto scadrà nel 2021, ma allo stesso tempo è in attesa di essere aggiornato ed eventualmente prolungato. Come? Il polacco insiste per l'inserimento di una clausola rescissoria che gli consenta un domani di poter lasciare Napoli per un'offerta irrinunciabile, mentre il club azzurro al momento non vorrebbe cedere sulla questione. Da qui alla fine del campionato, però, i suoi gol potrebbero fare la differenza, non solo sul campo ma anche in sede contrattuale".