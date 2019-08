Milik-Inter, Tuttosport: non riscalda i dirigenti nerazzurri, ma è simile a Dzeko. Marotta ci pensa per evitare accordi con la Juve

Calciomercato Napoli - Prosegue il giro probabile di attaccanti, anche se per ora nulla si muove in attesa di Icardi e della decisione che sarà presa. Ne parla Tuttosport:

"Altra possiblilità sul mercato Inter che potrebbe ora provare a far sponda sul Napoli, altra pretendente a Icardi. Arkadiusz Milik non ha mai scaldato i dirigenti nerazzurri ma, per caratteristiche, è un giocatore che molto si avvicina a Dzeko. Questa sarebbe l’unica soluzione in mano a Marotta per evitare di scendere a patti con la Juve, in base all’input dato a suo tempo da Steven Zhang. Il mercato degli svincolati offre anche l’opportunità Fernando Llorente che Conte ha allenato e Marotta apprezza per la professionalità e per la capacità di fare gruppo, ma sarebbe un doppio passo indietro rispetto a Dzeko. Tra gli attaccanti sul mercato c’è pure Alexis Sanchez che tutto è fuorché un ariete".