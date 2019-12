Milan, Pioli: "Ibra? Sarà il nostro guerriero: mi ha assicurato che sta bene fisicamente"

Calciomercato Napoli - Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Ecco alcuni passaggi evidenziati da CalcioNapoli24.

Tutto si può dire fuor che Zlatan Ibrahimovic sia un bravo ragazzo, è d’accordo?

«Ibra è un guerriero, un leader, un giocatore carismatico che ha grande senso della responsabilità e grande voglia di vincere. Sarà di stimolo per tutta la squadra, il suo apporto sarà fondamentale».

L’aspetto della personalità è quello dove il suo Milan ha mostrato più lacune?

«Essendo la squadra più giovane del campionato qualche limite a livello di cattiveria agonistica l’abbiamo riscontrato. Ibra è quel tipo di giocatore, di persona e di leader che potrà aiutarci a colmarlo. Ringrazio la proprietà. Gazidis, Maldini, Boban e Massara hanno lavorato tanto durante le feste».

E da un punto di vista tecnico-tattico cosa può dare?

«Sa fare tutto, sa mandare in gol i compagni, sa occupare bene l’area, saprà essere il punto di riferimento della nostra fase offensiva. L’ho sentito al telefono, è molto carico, non vede l’ora di allenarsi con noi, come io di averlo».

Cosa le ha detto al telefono?

«Gli ho dato il benvenuto, si è informato sulle condizioni della squadra, sui prossimi allenamenti, sulle prossime situazioni da affrontare. Mi ha detto: “mister stai tranquillo che sto bene”»