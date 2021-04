"Mette lo zampino sull'1-0 e poi colpisce con la sua specialità", Osimhen lascia il segno: le pagelle dei quotidiani

Napoli - Victor Osimhen è andato nuovamente a segno mostrando segnali confortanti di crescita sotto tutti i punti di vista. Ecco le pagelle per l'attaccante del Napoli:

Gazzetta 7. Utilissimo sia quando gioca di sponda per i compagni sia come terminale per le palle in profondità.

Corriere dello Sport 7. Il centravanti che dà peso e profondità, che costringe a spalancare gli occhi. E nel fnale, il 2-0 è a modo suo.

Tuttosport 6,5. Mette lo zampino sulla rete di Fabian Ruiz e poi realizza il raddoppio con un bel contropiede.

Il Mattino 7. Colpisce con la sua specialità sfruttando al meglio la sua progressione sul passaggio in verticale di Mertens e infilando la palla nell’angolo sul primo palo. Lotta con grande generosità su ogni pallone, duelli aerei di grande fisicità con Colley e capacità di proporsi sempre per lo scatto in profondità.