Mertens verso l’addio al Napoli, terremoto ufficiale per il popolo azzurro: è difficile un colpo di scena

Vanno in onda le ultime scene: le mail e poi le parole. Un discorso pronunciato da Mertens nel bel mezzo della conferenza che ieri ha accompagnato il Belgio alla sfida di Nations con la Polonia, e che in un certo senso lo accompagna verso l’aeroporto di Capodichino. Ne parla il Corriere dello Sport.

La storia d’amore con il Napoli è meravigliosa e sembrava infinita, però a questo punto è davvero difficile pensare a un colpo di scena:

“Gli chiedono del Napoli e di Napoli, la città per cui è Ciro. Uno scugnizzo nato per caso nelle Fiandre: «Pensavo di restare… E invece è strano che abbiano aspettato così tanto: in merito al rinnovo non ho ancora sentito nessuno. Spero di farvi sapere nei prossimi giorni o settimane».

Due domeniche lo studio legale che cura i suoi interessi ha spedito al Napoli una proposta annuale a 2,4 milioni, più 1,6 di bonus alla firma, più bonus legati agli obiettivi, più commissioni; una proposta rispedita al mittente. Da quel momento, silenzio. O meglio fino alle dichiarazioni di ieri: un terremoto ufficiale per il popolo azzurro”