Mertens scalpita! CdM: ha promesso agli amici napoletani di non volersi fermare, ma sa di essere un gradino sotto degli altri

Dries Mertens è tornato ed è pronto per dare il suo contributo. A 34 anni, il gol non ha età. E lui di gol se ne intende. E’ il capocannoniere di tutti i tempi della storia del Napoli: 135 reti. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

“Ciro ha promesso agli amici napoletani di non volersi fermare e provare a mettere in difficoltà il tecnico a suon di prestazioni positive. Restano otto mesi alla fine del suo contratto con il Napoli. Un periodo in cui vuole lasciare il segno.

Oggi è consapevole di essere un gradino al di sotto degli altri. Avendo saltato tutta la preparazione a Dimaro, ma la fluidità dei suoi movimenti fa ben sperare per il futuro azzurro. Il suo apporto sarà fondamentale, soprattutto a gennaio per le assenze della Coppa D’Africa”