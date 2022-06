Rinnovo Mertens, Il Mattino: nessun segnale dopo le prime richieste, difficile possa arrivare un accordo

Notizie Napoli calcio. Il futuro di Mertens a Napoli è sempre più in bilico. Tra il belga e De Laurentiis c'è distanza su cifre e modalità del rinnovo e l'addio del miglior marcatore della storia azzurra è sempre più vicino.

Una situazione intricata quella relativa al rinnovo di Mertens che appare sempre più distante dall'accordo per la permanenza del bomber all time a Napoli. Ecco gli ultimi aggiornamenti da Il Mattino:

Per Mertens siamo ancora in un vicolo cieco: nessun altro segnale tra l'entourage e il Napoli dopo la mail di una settimana fa con le richieste per restare da 4 milioni di euro (più 800mila euro di commissione per lo studio Stirr) che hanno fatto calare il gelo sul rinnovo. Nessun altro segnale, difficile che si possa iniziare una negoziazione.