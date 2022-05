Rinnovo Mertens, CdM: i numeri che hanno convinto De Laurentiis al prolungamento

Notizie Napoli calcio. Mertens-Napoli, si lavora al rinnovo di contratto. I segnali mandati da De Laurentiis sono di quelli importanti, che ad oggi lasciano sparare un buon esito della trattativa per la permanenza del belga.

A proposito del rinnovo di Mertens, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha elencato una serie di dati statistici del centravanti azzurro. Numeri importanti nonostante il basso minutaggio, che hanno spinto De Laurentiis a valutare con attenzione l'offerta di prolungamento:

Mancano tre partite e Dries Mertens è ancora una volta in doppia cifra. Ha giocato solo 1673 minuti, i gol sono 13, uno ogni 121 minuti, in campionato uno ogni 111, 11 reti pur avendo giocato solo 15 partite da titolare in serie A. Un bilancio che ha spinto anche De Laurentiis a presentarsi a casa sua in un pomeriggio di fine aprile. Una prima chiacchierata sul rinnovo, con la disponibilità del Napoli a continuare quest’avventura e quella di Dries ad abbassarsi l’ingaggio.