CdM - Il Napoli riparte da Mertens, ma manca ancora l'accordo: c'è un'idea sul nuovo attacco azzurro

I colleghi del Corriere del Mezzogiorno fanno il punto dela situazione in merito al rinnovo contrattuale di Dries Mertens:

"A San Siro contro l'Inter Mertens ha guidato i compagni con i movimenti senza palla proponendosi costantemente per legare il gioco, svariando su tutto il fronte d’attacco. Ci sono stati altri contatti tra De Laurentiis e Mertens, l’accordo non c’è sia sotto il profilo economico che riguardo alle garanzie sul progetto tecnico chieste dal belga ma c’è la disponibilità a raggiungerlo anche perché su Milik le parti sono distanti. Il Napoli ha intenzione d’abbassare il monte ingaggi ma filtra l’idea di provare a ripartire da Mertens e Insigne. Sul complesso fronte dei rinnovi è tutto aperto, marzo sarà il mese della programmazione. Il Napoli prepara la trasferta di Cagliari, ieri Ghoulam ha lavorato ancora in gruppo, potrebbe rientrare tra i convocati. In città la febbre è già alta per il ritorno con l’Inter del 5 marzo".