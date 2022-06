Rinnovo Mertens, Il Mattino: gelo calato tra le parti, la trattativa può riaprirsi solo in un caso

Notizie Napoli calcio. Le parole di Mertens suonano come un addio al Napoli. Il centravanti belga è in scadenza di contratto con gli azzurri ed il rinnovo con il club di De Laurentiis è lontano.

Ogni giorno che passa i margini per la permanenza di Mertens a Napoli diminuiscono, con il calciatore che sta già riflettendo su varie proproste che gli arriveranno una volta parametro zero. Della questione rinnovo con De Laurentiis ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino:

Non ci sono margini per aprire una nuova trattativa con Mertens. A meno che non sia Dries in persona a chiamare De Laurentiis e provare a far cadere la cortina di ferro che c'è tra il Napoli e il suo entourage: ma non succederà. Gli 8 milioni lordi chiesti per restare un altro anno (oltre la commissione da 800 mila euro e i bonus) hanno gelato i rapporti. Una proposta-choc che fa calare il sipario sull'avventura di Dries a Napoli.