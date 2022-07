Rinnovo Mertens, Tuttosport: c'è ancora ottimismo, attesa la fumata bianca

Calciomercato Napoli. Notizie Napoli calcio. Dries Mertens è ufficialmente libero dal contratto con il Napoli. Dal primo Luglio è infatti terminato l'accordo tra il miglior marcatore della storia azzurra ed il club di De Laurentiis. Ad oggi, però, i tifosi non perdono le speranze e sperano ancora in un colpo di coda che possa portate il belga a continuare la sua avventura in maglia azzurra.

Mertens Napoli

Mertens-Napoli, ultimi aggiornamenti

Il ds Giuntoli ha confermato l'offerta da 2,5 milioni a stagione per Mertens, ed a breve sono attesi sviluppi della vicenda. Intanto l'edizione odierna di Tuttosport si sbilancia a torna a parlare di ottimismo, riportando come la fumata bianca potrebbe arrivare a breve.